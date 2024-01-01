История обменного курса индонезийская рупия–южно-корейские воны

Обменный курс индонезийская рупия/южно-корейские воны сейчас составляет 0,086, отражая изменение в размере 0.201% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.595% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,086, и минимумом, равным 0,085, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.413% увеличение стоимости.