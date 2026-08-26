سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى فورنتس المجرية

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى فورنتس المجرية حاليًا 0.224066 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.208% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.128% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى فورنتس المجرية بين أعلى مستوى 0.225616 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.222717 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.379%.