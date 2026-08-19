سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى كوريا الجنوبية وونز

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى كوريا الجنوبية وونز حاليًا 4.45716 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.268% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.662% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى كوريا الجنوبية وونز بين أعلى مستوى 4.52546 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 4.42333 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.568%.