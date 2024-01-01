История обменного курса венгерский форинт–южно-корейские воны

Обменный курс венгерский форинт/южно-корейские воны сейчас составляет 3,866, отражая изменение в размере 0.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.588% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 3,877, и минимумом, равным 3,806, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.492% увеличение стоимости.