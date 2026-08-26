سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى دولار هونغ كونغ

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى دولار هونغ كونغ حاليًا 0.00565986 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.173% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.234% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى دولار هونغ كونغ بين أعلى مستوى 0.00568443 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.00561671 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.365%.