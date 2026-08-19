سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى كوريا الجنوبية وونز

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى كوريا الجنوبية وونز حاليًا 178.423 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.862% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.228% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى كوريا الجنوبية وونز بين أعلى مستوى 181.546 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 178.28 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.602%.