سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى بالفرنك الغيني

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى بالفرنك الغيني حاليًا 6.34357 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.199% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.277% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى بالفرنك الغيني بين أعلى مستوى 6.37087 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 6.29041 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.365%.