سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى الدولار الفيجي

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الدولار الفيجي حاليًا 0.00159211 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.119% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.075% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الدولار الفيجي بين أعلى مستوى 0.00160511 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.00158431 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.452%.