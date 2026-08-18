سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى كوريا الجنوبية وونز

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى كوريا الجنوبية وونز حاليًا 636.134 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.024% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.069% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى كوريا الجنوبية وونز بين أعلى مستوى 639.96 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 633.792 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.590%.