История обменного курса фиджийский доллар–южно-корейские воны

Обменный курс фиджийских доллара/южно-корейские воны сейчас составляет 624,417, отражая изменение в размере 0.123% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.421% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 624,497, и минимумом, равным 602,969, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.931%.