سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى الدنانير الجزائرية

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الدنانير الجزائرية حاليًا 0.0959928 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.210% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.447% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الدنانير الجزائرية بين أعلى مستوى 0.0964016 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.0950616 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.433%.