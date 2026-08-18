سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى كوريا الجنوبية وونز

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى كوريا الجنوبية وونز حاليًا 10.6045 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.456% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.452% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى كوريا الجنوبية وونز بين أعلى مستوى 10.712 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 10.5909 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.497%.