История обменного курса алжирский динар–южно-корейские воны

Обменный курс алжирских динара/южно-корейские воны сейчас составляет 10,490, отражая изменение в размере 0.052% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.248% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 10,513, и минимумом, равным 10,287, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.659%.