阿爾及利亞第納爾兌韓元匯率歷史紀錄

今日，阿爾及利亞第納爾兌韓元的匯率目前為10.314，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾及利亞第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.317%。

在過去一星期，阿爾及利亞第納爾兌韓元的匯率波動，在22-07-2024高見10.349，並在24-07-2024低見10.259。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.238%。