سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى الدراما الأرمينية

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الدراما الأرمينية حاليًا 0.263069 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.317% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.139% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الدراما الأرمينية بين أعلى مستوى 0.264814 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.261299 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.361%.