韓元兌亞美尼亞德拉姆匯率歷史紀錄

今日，韓元兌亞美尼亞德拉姆的匯率目前為0.280，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，韓元的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.276%。

在過去一星期，韓元兌亞美尼亞德拉姆的匯率波動，在24-07-2024高見0.281，並在22-07-2024低見0.279。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.252%。