سجل أسعار الصرف من رييل كمبودي إلى إلى الراند الجنوب أفريقي

يبلغ سعر صرف رييل كمبودي إلى إلى الراند الجنوب أفريقي حاليًا 0.00395053 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.240% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة رييل كمبودي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.765% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف رييل كمبودي إلى إلى الراند الجنوب أفريقي بين أعلى مستوى 0.00399676 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 0.00393287 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.237%.