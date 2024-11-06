История обменного курса камбоджийский риель–южноафриканские ранды

Обменный курс камбоджийских риеля/южноафриканские ранды сейчас составляет 0,004, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость камбоджийских риелей оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.288% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс камбоджийский риель/южноафриканские ранды колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,004, и минимумом, равным 0,004, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.157%.