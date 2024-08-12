رييل كمبودي بدولارات جزر سليمان Historical Exchange Rates
Welcome to the رييل كمبودي بدولارات جزر سليمان history summary. This is the رييل كمبودي (KHR) بدولارات جزر سليمان (SBD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of KHR and SBD historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
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رييل كمبودي بدولارات جزر سليمان exchange rate history
The exchange rate for رييل كمبودي بدولارات جزر سليمان is currently ٠٫٠٠٢ today, reflecting a -0.638% change since yesterday. Over the past week, the value of رييل كمبودي has remained relatively stable, with a -0.742% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of رييل كمبودي بدولارات جزر سليمان has fluctuated between a high of ٠٫٠٠٢ on 12-08-2024 and a low of ٠٫٠٠٢ on 16-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 12-08-2024, with a -1.572% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال كمبودي إلى دولار جزر سليمان
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى SBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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