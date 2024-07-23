柬埔寨瑞爾兌索羅門群島元匯率歷史紀錄

今日，柬埔寨瑞爾兌索羅門群島元的匯率目前為0.002，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，柬埔寨瑞爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.024%。

在過去一星期，柬埔寨瑞爾兌索羅門群島元的匯率波動，在23-07-2024高見0.002，並在24-07-2024低見0.002。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.923%。