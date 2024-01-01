ين ياباني للمعادن الموزامبيقية Historical Exchange Rates
Welcome to the ين ياباني للمعادن الموزامبيقية history summary. This is the ين ياباني (JPY) للمعادن الموزامبيقية (MZN) exchange rate history summary page, detailing 5 years of JPY and MZN historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
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ين ياباني للمعادن الموزامبيقية exchange rate history
The exchange rate for ين ياباني للمعادن الموزامبيقية is currently ٠٫٤٣٢ today, reflecting a 1.279% change since yesterday. Over the past week, the value of ين ياباني has remained relatively stable, with a -0.326% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of ين ياباني للمعادن الموزامبيقية has fluctuated between a high of ٠٫٤٣٥ on 14-08-2024 and a low of ٠٫٤٢٦ on 15-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 15-08-2024, with a -1.439% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ين ياباني إلى متكال موزمبيقي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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