История обменного курса японская иена–мозамбикские метикалы

Обменный курс японские иены/мозамбикские метикалы сейчас составляет 0,416, отражая изменение в размере -0.082% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.006% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/мозамбикские метикалы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,421, и минимумом, равным 0,412, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.929%.