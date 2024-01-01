История обменного курса мозамбикский метикал–японские иены

Обменный курс мозамбикский метикал/японские иены сейчас составляет 2,467, отражая изменение в размере -0.131% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.464% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/японские иены колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 2,497, и минимумом, равным 2,448, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.560% уменьшение стоимости.