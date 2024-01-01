莫桑比克梅蒂卡尔 至日元 汇率历史

今日 莫桑比克梅蒂卡尔 至日元 的汇率目前为 2.305，较昨日变动 0.704%。过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.079%。

过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 至日元 的汇率在 02-08-2024 的最高点 2.333 和 05-08-2024 的最低点 2.228 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 07-08-2024，价值增加了 1.368%。