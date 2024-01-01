ين ياباني بالفرنك الغيني Historical Exchange Rates
Welcome to the ين ياباني بالفرنك الغيني history summary. This is the ين ياباني (JPY) بالفرنك الغيني (GNF) exchange rate history summary page, detailing 5 years of JPY and GNF historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
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ين ياباني بالفرنك الغيني exchange rate history
The exchange rate for ين ياباني بالفرنك الغيني is currently ٥٨٫٣٩١ today, reflecting a 0.880% change since yesterday. Over the past week, the value of ين ياباني has remained relatively stable, with a -0.693% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of ين ياباني بالفرنك الغيني has fluctuated between a high of ٥٨٫٧٩٩ on 10-08-2024 and a low of ٥٧٫٧٣٨ on 15-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 15-08-2024, with a -1.178% decrease in value.
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كيفية تحويل ين ياباني إلى فرنك غيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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