دينار أردني إلى جنيه سانت هيليني

تحويل JOD إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
1150.06 shp

1.00000 JOD = 1.15006 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:20 UTC
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JOD إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065888.60481.436751.661160.9634518.3155
1GBP1.1533411.22925102.1931.657091.915911.1111821.1243
1USD0.938250.813504183.13451.348051.55860.9039517.1847
1INR0.01128610.00978540.012028710.01621530.0187480.01087330.20671

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

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JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

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JOD إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / جنيه سانت هيلانة
1 JOD1.15006 SHP
5 JOD5.75030 SHP
10 JOD11.50060 SHP
20 JOD23.00120 SHP
50 JOD57.50300 SHP
100 JOD115.00600 SHP
250 JOD287.51500 SHP
500 JOD575.03000 SHP
1000 JOD1150.06000 SHP
2000 JOD2300.12000 SHP
5000 JOD5750.30000 SHP
10000 JOD11500.60000 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / الدينار الأردني
1 SHP0.86952 JOD
5 SHP4.34759 JOD
10 SHP8.69518 JOD
20 SHP17.39036 JOD
50 SHP43.47590 JOD
100 SHP86.95180 JOD
250 SHP217.37950 JOD
500 SHP434.75900 JOD
1000 SHP869.51800 JOD
2000 SHP1739.03600 JOD
5000 SHP4347.59000 JOD
10000 SHP8695.18000 JOD