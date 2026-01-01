5 دينار أردني إلى ريال سعودي

حوّل JOD إلى SAR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
JD1 JOD = 5.296 SAR

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من JOD إلى SAR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من JOD إلى SAR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من JOD إلى SAR اليوم

JODSAR
1 JOD5.30 SAR
5 JOD26.48 SAR
10 JOD52.96 SAR
20 JOD105.91 SAR
50 JOD264.78 SAR
100 JOD529.56 SAR
250 JOD1,323.91 SAR
500 JOD2,647.82 SAR
1000 JOD5,295.63 SAR
2000 JOD10,591.26 SAR
5000 JOD26,478.15 SAR
10000 JOD52,956.30 SAR
SARJOD
1 SAR0.189 JOD
5 SAR0.944 JOD
10 SAR1.888 JOD
20 SAR3.777 JOD
50 SAR9.442 JOD
100 SAR18.884 JOD
250 SAR47.209 JOD
500 SAR94.418 JOD
1000 SAR188.835 JOD
2000 SAR377.670 JOD
5000 SAR944.175 JOD
10000 SAR1,888.350 JOD

الأسئلة الشائعة