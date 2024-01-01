دولار جامايكي إلى غوارانيس باراغواي Historical Exchange Rates
Welcome to the دولار جامايكي إلى غوارانيس باراغواي history summary. This is the دولار جامايكي (JMD) إلى غوارانيس باراغواي (PYG) exchange rate history summary page, detailing 5 years of JMD and PYG historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
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دولار جامايكي إلى غوارانيس باراغواي exchange rate history
The exchange rate for دولار جامايكي إلى غوارانيس باراغواي is currently ٤٨٫٣٤٨ today, reflecting a -0.085% change since yesterday. Over the past week, the value of دولار جامايكي has remained relatively stable, with a 0.016% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of دولار جامايكي إلى غوارانيس باراغواي has fluctuated between a high of ٤٨٫٤٢٣ on 16-08-2024 and a low of ٤٨٫٢٠٢ on 12-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 15-08-2024, with a 0.283% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار جامايكي إلى غواراني باراغواي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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