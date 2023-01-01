غورد هايتي إلى وون كوري جنوبي

تحويل HTG إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ htg
٩٬٩٦١ krw

1.00000 HTG = 9.96056 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 14:14 UTC
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HTG إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0644588.48981.438181.660870.9638518.3314
1GBP1.1528711.2272102.0191.658071.914811.1111921.1342
1USD0.939450.814863183.13191.35111.560310.905517.2215
1INR0.01130070.009802050.012029110.01625250.0187690.01089230.207159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Haiti Gourde / وون كوريا الجنوبية
1 HTG9.96056 KRW
5 HTG49.80280 KRW
10 HTG99.60560 KRW
20 HTG199.21120 KRW
50 HTG498.02800 KRW
100 HTG996.05600 KRW
250 HTG2490.14000 KRW
500 HTG4980.28000 KRW
1000 HTG9960.56000 KRW
2000 HTG19921.12000 KRW
5000 HTG49802.80000 KRW
10000 HTG99605.60000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Haiti Gourde
1 KRW0.10040 HTG
5 KRW0.50198 HTG
10 KRW1.00396 HTG
20 KRW2.00792 HTG
50 KRW5.01980 HTG
100 KRW10.03960 HTG
250 KRW25.09900 HTG
500 KRW50.19800 HTG
1000 KRW100.39600 HTG
2000 KRW200.79200 HTG
5000 KRW501.98000 HTG
10000 KRW1003.96000 HTG