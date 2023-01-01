كونا كرواتية إلى جنيه جيرنزي

تحويل HRK إلى GGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
112.45 ggp

1.00000 HRK = 0.11245 GGP

Mid-market exchange rate at 20:35
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095491.29611.492261.658060.9644518.8007
1 GBP1.1528711.26285105.2521.720381.911531.1118921.6747
1 USD0.91290.79186183.3451.36231.513660.8804517.1633
1 INR0.01095340.009500990.011998310.01634530.01816140.01056390.205931

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى جنيه جيرنزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى GGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / جنيه غيرنسي
1 HRK0.11245 GGP
5 HRK0.56224 GGP
10 HRK1.12448 GGP
20 HRK2.24896 GGP
50 HRK5.62240 GGP
100 HRK11.24480 GGP
250 HRK28.11200 GGP
500 HRK56.22400 GGP
1000 HRK112.44800 GGP
2000 HRK224.89600 GGP
5000 HRK562.24000 GGP
10000 HRK1124.48000 GGP
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / Croatian Kuna
1 GGP8.89296 HRK
5 GGP44.46480 HRK
10 GGP88.92960 HRK
20 GGP177.85920 HRK
50 GGP444.64800 HRK
100 GGP889.29600 HRK
250 GGP2223.24000 HRK
500 GGP4446.48000 HRK
1000 GGP8892.96000 HRK
2000 GGP17785.92000 HRK
5000 GGP44464.80000 HRK
10000 GGP88929.60000 HRK