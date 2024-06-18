الجنيه الإسترليني للمعادن الموزامبيقية Historical Exchange Rates
Welcome to the الجنيه الإسترليني للمعادن الموزامبيقية history summary. This is the الجنيه الإسترليني (GBP) للمعادن الموزامبيقية (MZN) exchange rate history summary page, detailing 5 years of GBP and MZN historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
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الجنيه الإسترليني للمعادن الموزامبيقية exchange rate history
The exchange rate for الجنيه الإسترليني للمعادن الموزامبيقية is currently ٨٠٫٤٩٢ today, reflecting a -0.004% change since yesterday. Over the past week, the value of الجنيه الإسترليني has remained relatively stable, with a -0.308% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الجنيه الإسترليني للمعادن الموزامبيقية has fluctuated between a high of ٨٠٫٩٧٣ on 18-06-2024 and a low of ٨٠٫٣٤٨ on 21-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 18-06-2024, with a -0.189% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى متكال موزمبيقي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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