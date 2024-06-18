الجنيه الإسترليني إلى رينجيت ماليزي Historical Exchange Rates
Welcome to the الجنيه الإسترليني إلى رينجيت ماليزي history summary. This is the الجنيه الإسترليني (GBP) إلى رينجيت ماليزي (MYR) exchange rate history summary page, detailing 5 years of GBP and MYR historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
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الجنيه الإسترليني إلى رينجيت ماليزي exchange rate history
The exchange rate for الجنيه الإسترليني إلى رينجيت ماليزي is currently ٥٫٩٥٧ today, reflecting a -0.012% change since yesterday. Over the past week, the value of الجنيه الإسترليني has remained relatively stable, with a -0.442% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الجنيه الإسترليني إلى رينجيت ماليزي has fluctuated between a high of ٦٫٠٠٣ on 18-06-2024 and a low of ٥٫٩٥٠ on 21-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 18-06-2024, with a -0.228% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى رينغيت ماليزي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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