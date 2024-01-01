الجنيه الإسترليني بالفرنك الغيني Historical Exchange Rates
Welcome to the الجنيه الإسترليني بالفرنك الغيني history summary. This is the الجنيه الإسترليني (GBP) بالفرنك الغيني (GNF) exchange rate history summary page, detailing 5 years of GBP and GNF historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
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الجنيه الإسترليني بالفرنك الغيني exchange rate history
The exchange rate for الجنيه الإسترليني بالفرنك الغيني is currently ١٠٬٨٧٤٫٩٠٠ today, reflecting a -0.008% change since yesterday. Over the past week, the value of الجنيه الإسترليني has remained relatively stable, with a -0.345% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الجنيه الإسترليني بالفرنك الغيني has fluctuated between a high of ١٠٬٩٤٧٫٧٠٠ on 19-06-2024 and a low of ١٠٬٨٣٠٫٤٠٠ on 21-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 18-06-2024, with a 0.450% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى فرنك غيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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