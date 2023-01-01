10 آلاف دولار بليزي إلى تالا ساموي

تحويل BZD إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ bzd
١٣٬٦٩٧ wst

1.00000 BZD = 1.36970 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 4:30 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BZD إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 WST
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.0797589.3231.468351.671180.9548518.5048
1GBP1.1694511.2627104.4581.717151.954341.1166521.6402
1USD0.926150.791954182.72561.35991.547750.884317.138
1INR0.01119530.009573260.012088210.01643870.01870940.01068960.207167

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بليز / Samoan Tala
1 BZD1.36970 WST
5 BZD6.84850 WST
10 BZD13.69700 WST
20 BZD27.39400 WST
50 BZD68.48500 WST
100 BZD136.97000 WST
250 BZD342.42500 WST
500 BZD684.85000 WST
1000 BZD1369.70000 WST
2000 BZD2739.40000 WST
5000 BZD6848.50000 WST
10000 BZD13697.00000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / دولار بليز
1 WST0.73009 BZD
5 WST3.65044 BZD
10 WST7.30087 BZD
20 WST14.60174 BZD
50 WST36.50435 BZD
100 WST73.00870 BZD
250 WST182.52175 BZD
500 WST365.04350 BZD
1000 WST730.08700 BZD
2000 WST1460.17400 BZD
5000 WST3650.43500 BZD
10000 WST7300.87000 BZD