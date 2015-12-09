10 دولار بليزي إلى بيزو كولومبي

تحويل BZD إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bzd
٢٠٬١٥٧٫٨٠ cop

1.00000 BZD = 2015.78000 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 3:30 UTC
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BZD إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.0806589.3641.468821.670510.9548518.4449
1GBP1.1694511.2637104.5011.717621.953471.1166521.5692
1USD0.925350.791327182.69471.35921.545830.8836517.0683
1INR0.01119020.009569260.012092710.01643640.01869330.01068570.206401

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / البيزو الكولومبي
1 BZD2015.78000 COP
5 BZD10078.90000 COP
10 BZD20157.80000 COP
20 BZD40315.60000 COP
50 BZD100789.00000 COP
100 BZD201578.00000 COP
250 BZD503945.00000 COP
500 BZD1007890.00000 COP
1000 BZD2015780.00000 COP
2000 BZD4031560.00000 COP
5000 BZD10078900.00000 COP
10000 BZD20157800.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار بليز
1 COP0.00050 BZD
5 COP0.00248 BZD
10 COP0.00496 BZD
20 COP0.00992 BZD
50 COP0.02480 BZD
100 COP0.04961 BZD
250 COP0.12402 BZD
500 COP0.24804 BZD
1000 COP0.49609 BZD
2000 COP0.99217 BZD
5000 COP2.48043 BZD
10000 COP4.96087 BZD