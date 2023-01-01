1 راند جنوب إفريقي إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل ZAR إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

1 zar
1.00 szl

1.00000 ZAR = 0.99999 SZL

Mid-market exchange rate at 07:13
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أعلى العملات

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10.807070.92275612.751.5439223.07515.4617.3016
1 GBP1.2390511.14345759.2281.91328.591119.155721.4375
1 EUR1.08370.874551664.0371.6731525.006416.75418.7497
1 XOF0.001631990.001317130.0015059410.002519660.03765810.02523050.028236

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for راند جنوب أفريقيا

ZAR إلى USD

ZAR إلى GBP

ZAR إلى EUR

ZAR إلى XOF

ZAR إلى AUD

ZAR إلى ZMW

ZAR إلى MVR

ZAR إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Swazi Lilangeni
1 ZAR0.99999 SZL
5 ZAR4.99998 SZL
10 ZAR9.99995 SZL
20 ZAR19.99990 SZL
50 ZAR49.99975 SZL
100 ZAR99.99950 SZL
250 ZAR249.99875 SZL
500 ZAR499.99750 SZL
1000 ZAR999.99500 SZL
2000 ZAR1999.99000 SZL
5000 ZAR4999.97500 SZL
10000 ZAR9999.95000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / راند جنوب أفريقيا
1 SZL1.00001 ZAR
5 SZL5.00005 ZAR
10 SZL10.00010 ZAR
20 SZL20.00020 ZAR
50 SZL50.00050 ZAR
100 SZL100.00100 ZAR
250 SZL250.00250 ZAR
500 SZL500.00500 ZAR
1000 SZL1000.01000 ZAR
2000 SZL2000.02000 ZAR
5000 SZL5000.05000 ZAR
10000 SZL10000.10000 ZAR