1 راند جنوب إفريقي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل ZAR إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

1 zar
0.21 pgk

1.00000 ZAR = 0.20737 PGK

Mid-market exchange rate at 06:48
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أعلى العملات

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10.8066790.9226612.751.5432123.25815.4617.3047
1 GBP1.2396511.14364759.5961.9130428.831819.16521.4518
1 EUR1.08390.87441664.161.6726925.209316.757118.7566
1 XOF0.001631990.001316490.0015056610.00251850.03795680.02523050.028241

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for راند جنوب أفريقيا

ZAR إلى USD

ZAR إلى GBP

ZAR إلى EUR

ZAR إلى XOF

ZAR إلى AUD

ZAR إلى ZMW

ZAR إلى MVR

ZAR إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Papua New Guinean Kina
1 ZAR0.20737 PGK
5 ZAR1.03685 PGK
10 ZAR2.07370 PGK
20 ZAR4.14740 PGK
50 ZAR10.36850 PGK
100 ZAR20.73700 PGK
250 ZAR51.84250 PGK
500 ZAR103.68500 PGK
1000 ZAR207.37000 PGK
2000 ZAR414.74000 PGK
5000 ZAR1036.85000 PGK
10000 ZAR2073.70000 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / راند جنوب أفريقيا
1 PGK4.82229 ZAR
5 PGK24.11145 ZAR
10 PGK48.22290 ZAR
20 PGK96.44580 ZAR
50 PGK241.11450 ZAR
100 PGK482.22900 ZAR
250 PGK1205.57250 ZAR
500 PGK2411.14500 ZAR
1000 PGK4822.29000 ZAR
2000 PGK9644.58000 ZAR
5000 PGK24111.45000 ZAR
10000 PGK48222.90000 ZAR