10 راند جنوب إفريقي إلى سول بيروفي

تحويل ZAR إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

10 zar
2.09 pen

1.00000 ZAR = 0.20911 PEN

Mid-market exchange rate at 06:47
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.874351.083990.22111.484291.672430.962818.7594
1 GBP1.1437111.2397103.191.697651.912821.1011621.4559
1 USD0.92260.806647183.23751.36941.542970.888317.3073
1 INR0.01108390.009690910.012013810.01645170.0185370.01067190.207927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنوب أفريقيا راندس

ZAR إلى USD

ZAR إلى GBP

ZAR إلى EUR

ZAR إلى XOF

ZAR إلى AUD

ZAR إلى ZMW

ZAR إلى MVR

ZAR إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Peruvian Nuevo Sol
1 ZAR0.20911 PEN
5 ZAR1.04555 PEN
10 ZAR2.09110 PEN
20 ZAR4.18220 PEN
50 ZAR10.45550 PEN
100 ZAR20.91100 PEN
250 ZAR52.27750 PEN
500 ZAR104.55500 PEN
1000 ZAR209.11000 PEN
2000 ZAR418.22000 PEN
5000 ZAR1045.55000 PEN
10000 ZAR2091.10000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / راند جنوب أفريقيا
1 PEN4.78217 ZAR
5 PEN23.91085 ZAR
10 PEN47.82170 ZAR
20 PEN95.64340 ZAR
50 PEN239.10850 ZAR
100 PEN478.21700 ZAR
250 PEN1195.54250 ZAR
500 PEN2391.08500 ZAR
1000 PEN4782.17000 ZAR
2000 PEN9564.34000 ZAR
5000 PEN23910.85000 ZAR
10000 PEN47821.70000 ZAR