10 فرنك سويسري إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل XPF إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

10 xpf
0.07 fkp

1.00000 XPF = 0.00742 FKP

Mid-market exchange rate at 02:29
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87431.083990.20221.485761.67540.962918.7711
1 GBP1.1437711.23975103.1721.699391.91631.1013421.4701
1 USD0.92260.806614183.221.370751.545710.888417.3181
1 INR0.01108620.009692550.012016310.01647140.01857380.01067530.2081

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / جنيه جزر فوكلاند
1 XPF0.00742 FKP
5 XPF0.03710 FKP
10 XPF0.07420 FKP
20 XPF0.14840 FKP
50 XPF0.37099 FKP
100 XPF0.74198 FKP
250 XPF1.85494 FKP
500 XPF3.70988 FKP
1000 XPF7.41977 FKP
2000 XPF14.83954 FKP
5000 XPF37.09885 FKP
10000 XPF74.19770 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / فرنك الـ CFP
1 FKP134.77500 XPF
5 FKP673.87500 XPF
10 FKP1347.75000 XPF
20 FKP2695.50000 XPF
50 FKP6738.75000 XPF
100 FKP13477.50000 XPF
250 FKP33693.75000 XPF
500 FKP67387.50000 XPF
1000 FKP134775.00000 XPF
2000 FKP269550.00000 XPF
5000 FKP673875.00000 XPF
10000 FKP1347750.00000 XPF