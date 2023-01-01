5 فرنك وسط إفريقي إلى تالا ساموي

تحويل XAF إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

٥ xaf
٠٫٠٢ wst

1.00000 XAF = 0.00444 WST

Mid-market exchange rate at 20:31
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.18891.36810.9220.8057371.350451.5364583.175
1 ZAR0.054978710.07521620.05069020.04429830.07424580.0844724.57284
1 CAD0.73094113.29510.6739270.5889460.9870991.1230660.796
1 EUR1.084619.72771.4838410.873851.46471.6664490.2116

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك وسط إفريقي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XAF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XAF الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs beac

XAF إلى USD

XAF إلى ZAR

XAF إلى CAD

XAF إلى EUR

XAF إلى GBP

XAF إلى SGD

XAF إلى AUD

XAF إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / Samoan Tala
1 XAF0.00444 WST
5 XAF0.02221 WST
10 XAF0.04442 WST
20 XAF0.08885 WST
50 XAF0.22212 WST
100 XAF0.44425 WST
250 XAF1.11062 WST
500 XAF2.22124 WST
1000 XAF4.44248 WST
2000 XAF8.88496 WST
5000 XAF22.21240 WST
10000 XAF44.42480 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / فرنك فرنك بيك
1 WST225.09900 XAF
5 WST1125.49500 XAF
10 WST2250.99000 XAF
20 WST4501.98000 XAF
50 WST11254.95000 XAF
100 WST22509.90000 XAF
250 WST56274.75000 XAF
500 WST112549.50000 XAF
1000 WST225099.00000 XAF
2000 WST450198.00000 XAF
5000 WST1125495.00000 XAF
10000 WST2250990.00000 XAF