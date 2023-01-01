1 ريال قطري إلى بانغا تونغي

تحويل QAR إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

١ qar
٠٫٦١ top

1.00000 QAR = 0.61218 TOP

Mid-market exchange rate at 12:51
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.22251.365285.3750.8058340.93075781.5371.53811
1INR0.01201610.01640183.429060.009682890.01118399.390930.0184819
1CAD0.73260160.96891209.0660.5903550.68187572.5551.12682
1PKR0.003504160.2916250.0047831810.002823770.003261512.738630.00538977

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rial

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / Tongan Paʻanga
1 QAR0.61218 TOP
5 QAR3.06088 TOP
10 QAR6.12175 TOP
20 QAR12.24350 TOP
50 QAR30.60875 TOP
100 QAR61.21750 TOP
250 QAR153.04375 TOP
500 QAR306.08750 TOP
1000 QAR612.17500 TOP
2000 QAR1224.35000 TOP
5000 QAR3060.87500 TOP
10000 QAR6121.75000 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / الريال القطري
1 TOP1.63352 QAR
5 TOP8.16760 QAR
10 TOP16.33520 QAR
20 TOP32.67040 QAR
50 TOP81.67600 QAR
100 TOP163.35200 QAR
250 TOP408.38000 QAR
500 TOP816.76000 QAR
1000 TOP1633.52000 QAR
2000 TOP3267.04000 QAR
5000 TOP8167.60000 QAR
10000 TOP16335.20000 QAR