1 Katar riyalinden Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile QAR → TOP çevirin

1,000QR QAR = 0,6464T$ TOP

21:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → TOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TOP
1 QAR → TOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,65100,6510
Düşük0,63240,6248
Ortalama0,64110,6374
Değişim1.84%0.13%
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1 QAR → TOP istatistikleri

QAR → TOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6510, en düşük 0,6324 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6411 oldu. QAR → TOP kurundaki değişiklik 1.84 değerindeydi.

QAR → TOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6510, en düşük 0,6248 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6374 oldu. QAR → TOP kurundaki değişiklik 0.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - TOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4181,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3780,018
1 CAD0,71460,2451198,3590,5630,6741.227,681,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Tonga Pa'angası
1 QAR0,64640 TOP
5 QAR3,23201 TOP
10 QAR6,46401 TOP
20 QAR12,92802 TOP
50 QAR32,32005 TOP
100 QAR64,64010 TOP
250 QAR161,60025 TOP
500 QAR323,20050 TOP
1000 QAR646,40100 TOP
2000 QAR1.292,80200 TOP
5000 QAR3.232,00500 TOP
10000 QAR6.464,01000 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Katar Riyali
1 TOP1,54703 QAR
5 TOP7,73515 QAR
10 TOP15,47030 QAR
20 TOP30,94060 QAR
50 TOP77,35150 QAR
100 TOP154,70300 QAR
250 TOP386,75750 QAR
500 TOP773,51500 QAR
1000 TOP1.547,03000 QAR
2000 TOP3.094,06000 QAR
5000 TOP7.735,15000 QAR
10000 TOP15.470,30000 QAR