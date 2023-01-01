روبية موريشية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل MUR إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٢٬٣٢٦٫٩٩ cve

1.00000 MUR = 2.32699 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MUR إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62171.43711.660980.964218.3721
1GBP1.153211.2294102.1961.657231.91541.1119221.1863
1USD0.9380.813405183.1271.3481.5580.904417.233
1INR0.01128390.009785090.012029810.01621620.01874240.01087970.207309

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Mauritian Rupee / اسكودو الرأس الأخضر
1 MUR2.32699 CVE
5 MUR11.63495 CVE
10 MUR23.26990 CVE
20 MUR46.53980 CVE
50 MUR116.34950 CVE
100 MUR232.69900 CVE
250 MUR581.74750 CVE
500 MUR1163.49500 CVE
1000 MUR2326.99000 CVE
2000 MUR4653.98000 CVE
5000 MUR11634.95000 CVE
10000 MUR23269.90000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Mauritian Rupee
1 CVE0.42974 MUR
5 CVE2.14870 MUR
10 CVE4.29740 MUR
20 CVE8.59480 MUR
50 CVE21.48700 MUR
100 CVE42.97400 MUR
250 CVE107.43500 MUR
500 CVE214.87000 MUR
1000 CVE429.74000 MUR
2000 CVE859.48000 MUR
5000 CVE2148.70000 MUR
10000 CVE4297.40000 MUR