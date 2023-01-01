Маврикийские рупии в эскудо кабо-верде

Сконвертируйте MUR в CVE по реальному обменному курсу

1000 mur
2280.86 cve

1.00000 MUR = 2.28086 CVE

Среднерыночный курс в 0:6 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса MUR к CVE

1 мин. назад 1 MUR → 0 CVE
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860951.076389.18221.458231.673220.95918.5387
1GBP1.1615111.2499103.5671.693431.94311.1138921.5289
1USD0.92910.800064182.861.354851.554610.89117.2245
1INR0.0112130.009655610.012068510.01635110.01876180.01075310.207875

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в эскудо кабо-верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for маврикийская рупия

MUR в USD

MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

MUR в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Маврикийская рупия / Эскудо Кабо-Верде
1 MUR2.28086 CVE
5 MUR11.40430 CVE
10 MUR22.80860 CVE
20 MUR45.61720 CVE
50 MUR114.04300 CVE
100 MUR228.08600 CVE
250 MUR570.21500 CVE
500 MUR1140.43000 CVE
1000 MUR2280.86000 CVE
2000 MUR4561.72000 CVE
5000 MUR11404.30000 CVE
10000 MUR22808.60000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Маврикийская рупия
1 CVE0.43843 MUR
5 CVE2.19216 MUR
10 CVE4.38432 MUR
20 CVE8.76864 MUR
50 CVE21.92160 MUR
100 CVE43.84320 MUR
250 CVE109.60800 MUR
500 CVE219.21600 MUR
1000 CVE438.43200 MUR
2000 CVE876.86400 MUR
5000 CVE2192.16000 MUR
10000 CVE4384.32000 MUR