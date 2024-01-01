10 тысяч маврикийских рупий в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте MUR в CVE по реальному обменному курсу

10 000 mur
21 751 cve

₨1,000 MUR = Esc2,175 CVE

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,20432,2315
Низкий2,07252,0725
В среднем2,14672,1741
Изменить0.64%-0.60%
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Соотношение 1 MUR к CVE

За последние 30 дней максимальный курс MUR к CVE составил 2,2043, а минимальный — 2,0725. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,1467. Изменение курса MUR к CVE в процентном соотношении составило 0.64.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к CVE составил 2,2315, а минимальный — 2,0725. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,1741. Изменение курса MUR к CVE в процентном соотношении составило -0.60.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

MUR в USD

MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

MUR в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Эскудо Кабо-Верде
1 MUR2,17510 CVE
5 MUR10,87550 CVE
10 MUR21,75100 CVE
20 MUR43,50200 CVE
50 MUR108,75500 CVE
100 MUR217,51000 CVE
250 MUR543,77500 CVE
500 MUR1 087,55000 CVE
1000 MUR2 175,10000 CVE
2000 MUR4 350,20000 CVE
5000 MUR10 875,50000 CVE
10000 MUR21 751,00000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Маврикийская рупия
1 CVE0,45975 MUR
5 CVE2,29875 MUR
10 CVE4,59749 MUR
20 CVE9,19498 MUR
50 CVE22,98745 MUR
100 CVE45,97490 MUR
250 CVE114,93725 MUR
500 CVE229,87450 MUR
1000 CVE459,74900 MUR
2000 CVE919,49800 MUR
5000 CVE2 298,74500 MUR
10000 CVE4 597,49000 MUR