Mauritius rupisinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile MUR → CVE çevirin

1.000 mur
2.238,71 cve

1.00000 MUR = 2.23871 CVE

13:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563751.0747589.24811.454621.651680.94794518.3673
1 GBP1.1677111.25495104.2121.698511.928621.1069321.4468
1 USD0.930450.796844183.04081.353451.536810.8820517.0898
1 INR0.01120470.009595820.012042310.01629860.01850660.01062190.2058

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

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MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Cape Verde Escudosu
1 MUR2.23871 CVE
5 MUR11.19355 CVE
10 MUR22.38710 CVE
20 MUR44.77420 CVE
50 MUR111.93550 CVE
100 MUR223.87100 CVE
250 MUR559.67750 CVE
500 MUR1119.35500 CVE
1000 MUR2238.71000 CVE
2000 MUR4477.42000 CVE
5000 MUR11193.55000 CVE
10000 MUR22387.10000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Mauritius Rupisi
1 CVE0.44669 MUR
5 CVE2.23343 MUR
10 CVE4.46686 MUR
20 CVE8.93372 MUR
50 CVE22.33430 MUR
100 CVE44.66860 MUR
250 CVE111.67150 MUR
500 CVE223.34300 MUR
1000 CVE446.68600 MUR
2000 CVE893.37200 MUR
5000 CVE2233.43000 MUR
10000 CVE4466.86000 MUR