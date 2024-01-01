250 Mauritius rupisinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile MUR → CVE çevirin

250 mur
553,80 cve

1,000 MUR = 2,215 CVE

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Cape Verde Escudosu
1 MUR2,21520 CVE
5 MUR11,07600 CVE
10 MUR22,15200 CVE
20 MUR44,30400 CVE
50 MUR110,76000 CVE
100 MUR221,52000 CVE
250 MUR553,80000 CVE
500 MUR1.107,60000 CVE
1000 MUR2.215,20000 CVE
2000 MUR4.430,40000 CVE
5000 MUR11.076,00000 CVE
10000 MUR22.152,00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Mauritius Rupisi
1 CVE0,45143 MUR
5 CVE2,25714 MUR
10 CVE4,51427 MUR
20 CVE9,02854 MUR
50 CVE22,57135 MUR
100 CVE45,14270 MUR
250 CVE112,85675 MUR
500 CVE225,71350 MUR
1000 CVE451,42700 MUR
2000 CVE902,85400 MUR
5000 CVE2.257,13500 MUR
10000 CVE4.514,27000 MUR