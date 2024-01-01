1 كيات ميانماري إلى كوردبا نيكاراغوا

تحويل MMK إلى NIO بسعر الصرف الحقيقي

1 mmk
0.02 nio

1.00000 MMK = 0.01750 NIO

Mid-market exchange rate at 21:24
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.8591.3560.92261.5324519.11180.7902957.19675
1 THB0.02788710.03781480.02572720.04273540.5329710.0220390.200696
1 CAD0.73746326.444710.6803481.1301314.09420.5828145.30734
1 EUR1.0839538.86941.4698411.661120.71620.8565557.80092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى كوردبا نيكاراغوا

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NIO في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / نيكاراغوا كوردوبا
1 MMK0.01750 NIO
5 MMK0.08749 NIO
10 MMK0.17499 NIO
20 MMK0.34997 NIO
50 MMK0.87493 NIO
100 MMK1.74987 NIO
250 MMK4.37467 NIO
500 MMK8.74935 NIO
1000 MMK17.49870 NIO
2000 MMK34.99740 NIO
5000 MMK87.49350 NIO
10000 MMK174.98700 NIO
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / Myanma Kyat
1 NIO57.14720 MMK
5 NIO285.73600 MMK
10 NIO571.47200 MMK
20 NIO1142.94400 MMK
50 NIO2857.36000 MMK
100 NIO5714.72000 MMK
250 NIO14286.80000 MMK
500 NIO28573.60000 MMK
1000 NIO57147.20000 MMK
2000 NIO114294.40000 MMK
5000 NIO285736.00000 MMK
10000 NIO571472.00000 MMK