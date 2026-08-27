سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى الشلنات الأوغندية

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الشلنات الأوغندية حاليًا 2.70835 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.538% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.460% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الشلنات الأوغندية بين أعلى مستوى 2.70943 في 27-08-2026 وأدنى مستوى 2.66308 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 27-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.446%.