سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى بدولارات سورينام

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى بدولارات سورينام حاليًا 0.0274274 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.372% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.188% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 0.0274274 في 27-08-2026 وأدنى مستوى 0.0270298 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.483%.